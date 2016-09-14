﻿الكرملين يستبعد ضلوع موسكو في سرقة بيانات وكالة «وادا»

موسكو – د ب أ: استبعد الكرملين، ضلوع موسكو أو الأجهزة الخاصة الروسية في اختراق المواقع الإلكترونية التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، حسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية على موقعها الالكتروني.

وفي تعليقه على اتهامات وجهتها الوكالة إلى روسيا بهذا الخصوص، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «إن مثل هذه الاتهامات التي تفتقر لأي أساس لا تليق بأي منظمة، إذا كانت غير مدعومة بشيء جوهري… لست أدري هل يملك هؤلاء الذين أدلوا بهذه التصريحات حججا جدية؟». وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أنه سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أجاب على سؤال مماثل، حيث ذكر: «أن قراصنة زماننا يمارسون نشاطهم عبر بلدان ثالثة، ولذا فلا يجوز إصدار أحكام سطحية في هذا الشأن». وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اعلنت يوم الثلاثاء أن جماعة روسية للتجسس الالكتروني اخترقت قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو. وقال أوليفيه نيغلي مدير عام «وادا» إن «سلطات انفاذ القانون أبلغت «وادا» بأن هذه الهجمات مصدرها روسيا». وأضاف ان «وادا»: «تدين هذه الهجمات الالكترونية المستمرة التي يجري تنفيذها في محاولة لتقويض وادا والنظام العالمي لمكافحة المنشطات».