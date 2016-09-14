﻿الدوري المصري: الصفقات الجديدة تشعل لقاء الأهلي والإسماعيلي في الافتتاح اليوم

القاهرة – د ب أ: تفتتح اليوم منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري بمباراتي الداخلية أمام أسوان وإنبي أمام النصر للتعدين الصاعد حديثا، بينما يتطلع الأهلي حامل اللقب إلى تحقيق بداية قوية عندما يستهل مشواره بمواجهة الإسماعيلي مساء السبت.

ويراهن كل من الأهلي والإسماعيلي على الصفقات التي أبرمها استعدادا للموسم وهو ما يضفي أهمية كبيرة على المباراة ويجعلها الأبرز بين لقاءات المرحلة الأولى. ونجح الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، حيث ضم جونيور أجاي وعلي معلول من الصفاقسي التونسي بالإضافة إلى مروان محسن من الإسماعيلي ومحمد جابر من مصر المقاصة والحارس محمد الشناوي من بتروجيت وأكرم توفيق من إنبي. ويستهل الأهلي المسابقة تحت الولاية الثالثة لمدربه حسام البدري الذي تولى المهمة خلفا للهولندي مارتن يول بعد رحيله عن المنصب إثر الخروج من دور الثمانية (مجموعات) بدوري أبطال أفريقيا. وأكد البدري ثقته في قدرة الأهلي على الحفاظ على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي مشيرا إلى أن فريقه استفاد من الكثير من أخطاء الموسم الماضي. وأوضح أن الصفقات الجديدة ستساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الإنجازات مع انطلاق الموسم الجديد لإسعاد جماهير القلعة الحمراء. وعن مواجهة الإسماعيلي، قال البدري: «الإسماعيلي فريق كبير ومواجهته صعبة للغاية لكنها ستكون بداية مثالية بتحقيق الفوز على أحد أقطاب الكرة المصرية في مستهل مشوارنا بالدوري».

في المقابل، شدد عماد سليمان مدرب الإسماعيلي على صعوبة مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب على الفوز في جميع المباريات للمنافسة على اللقب المحلي، وأكد ثقته في قدرة اللاعبين الحاليين على تحقيق إنجاز يكتب أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ «قلعة الدراويش» خاصة وأن فريقه تم تدعيمه بصفقات نارية على حد وصفه، بضم صانع الألعاب عبدالفتاح عمرو من الدوري الكويتي إلى جانب الظهير الأيسر محمد عادل جمعة المنضم من الزمالك وأحمد الصعيدي لاعب النصر وعمرو حسين لاعب إنبي.

وفي مباريات أخرى، يلتقي المصري البورسعيدي صاحب النتائج المميزة الموسم الماضي بقيادة «العميد» حسام حسن مع طلائع الجيش، ويواجه مصر المقاصة فريق طنطا الصاعد حديثا والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب السبت المقبل أيضا. ويغيب الزمالك، وصيف البطل، عن المرحلة الافتتاحية حيث تأجلت مباراته مع الانتاج الحربي لانشغاله بملاقاة الوداد المغربي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ويواجه سموحة ثالث الموسم الماضي، الشرقية الوافد الجديد غدا الجمعة ويلتقي بتروجيت وادي دجلة الجمعة أيضا.