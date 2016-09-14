﻿الأهلي يهزم الجزيرة ويتوج للمرة الرابعة

القاهرة – د ب أ: توج أهلي دبي بلقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة 2/1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين الأهلي بالفضل لمهاجمه البرازيلي رودريغو ليما الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 43 و70، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء. وتكفل البرازيلي تياغو نيفيز بتسجيل الهدف الوحيد للجزيرة في الدقيقة 94. وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سالم راشد عبيد لاعب الجزيرة في الدقيقة 32 وحبيب الفردان لاعب الأهلي في الدقيقة 62. وحصد الأهلي رابع ألقابه في البطولة بعدما حقق الإنجاز ذاته في 2008 و2013 و2014 فيما فشل الجزيرة في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه. وهذه هي المرة الأولى التي تقام الكأس السوبر خارج الإمارات، وجرت المباراة التي جمعت بين الأهلي بطل الدوري والجزيرة بطل الكأس وسط حشد من الجماهير في استاد الدفاع الجوي.