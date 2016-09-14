﻿تشيفيرين المجهول يتبوأ أعلى منصب كروي في أوروبا خلفاً لبلاتيني

أثينا – أ ف ب: لم يكن اسم السلوفيني الكسندر تشيفيرين معروفا منذ وقت قريب، لكن المحامي الشاب انتخب أمس خلفا للفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني رئيسا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بفارق كبير عن الهولندي ميكايل فان براغ. ونال تشفيرين (48 عاما) 42 صوتا مقابل 13 للهولندي، ليصبح اول رئيس للاتحاد القاري من اوروبا الشرقية.

تشيفيرين، صاحب العينين الزرقاوين والاعصاب الحديد، سيخلف بلاتيني لعامين ونصف عام بعد ضلوع الاخير في فضيحة رواتب مشبوهة نالها من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر الموقوف ايضا. وظهر تشيفيرين باستمرار على التلفزيون السلوفيني، لكن ليس كمسؤول كروي، انما اثناء دفاعه عن متهمين رفيعي المستوى يمثلهم المكتب القانوني لعائلته. تشيفيرين الحليق الرأس كشف انه قطع الصحراء الكبرى خمس مرات، أربع مرات على متن سيارة وخامسة على دراجة نارية. وسيكون الاتحاد الاوروبي مغامرة جديدة للرجل الماهر بالحفاظ على رباطة جأشه، وهو أمر ضروري لتخطي صدمة ايقاف سلفه بلاتيني ومواجهة تحديات الاصلاحات في مسابقة دوري ابطال أوروبا. وفاجأ تشيفيرين الجميع عندما وصل الى رئاسة الاتحاد السلوفيني عام 2011، وانضم بسرعة الى لجنة الانضباط في الفيفا واللجنة القانونية في الاتحاد الاوروبي. وعن صعوده الصاروخي: «الناس تثق بي. لا يمكن لشخص من وراء الكواليس ان يحصل على 42 صوتا من مختلف انحاء اوروبا». ومعظم هذا الدعم يأتي من الدول الاوروبية الصغرى التي تشعر بان كرة القدم تركز فقط على الاندية الكبرى في انكلترا واسبانيا والمانيا وايطاليا». وفضلا عن اعادته تنظيم الاتحاد السلوفيني، عرف تشيفيرين بجمعه الدول المنبثقة عن تفتت يوغوسلافيا في 2015 وجعلها قوة كروية واحدة.

في مقابلة أخيرة مع قناة رسمية، قال تشيفيرين: «كنت اول من جمع اتحادات يوغوسلافيا السابقة، واعتمدنا مواقف موحدة قدمناها للاتحاد الاوروبي، وهكذا نكون عززنا سمعتنا لدى الاتحاد القاري». وبرز على الساحة الدولية في حزيران/ يونيو الماضي عندما اعلن ترشحه بدعم أكثر من 10 دول تمتد من روسيا الى الدول الاسكندنافية. وقال ان اتحادات السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا التي يشاركها العديد من الافكار الاصلاحية حثته على الترشح. وشرح لصحيفة «ديلو» المحلية: «عندما حصل ما حصل لبلاتيني، اتصل بي الاسكندنافيون وعبروا لي عن ثقتهم بانني سأكون المرشح المثالي لخلافته». بعدها لم يتراجع، وكشف انه انفق من جيبه ثمن اكثر من مئة رحلة للحصول على دعم الاتحادات الاعضاء: «لست معروفا في هذه الدوائر، فتعين على تقديم نفسي لكل منهم». واضاف: «الناس تريد التغيير، يريدون رجلا شابا مع افكار جديدة لم يكن في الاوساط منذ زمن بعيد». وكمحام، امتنع بحذر عن انتقاد شؤون الاتحاد الاوروبي الادارية، لكن صحيفة نرويجية افقدته اعصابه هذا الشهر ووصفته بانه «رجل رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو»، وهو ادعاء نسبه الى خصمه الهولندي فان براغ. وقال لوكالة انباء رسمية: «يمكنكم ان تحكموا بأنفسكم من يستخدم الاساليب القديمة. من يلتقي الاتحادات الكروية ويقدم لها برنامجه للحصول على الدعم او من يختلق الروايات ليفضح الانتخابات ويحصل يائسا على الدعم». وسخر ايضا: «مرة انا العوبة في يد بلاتيني، ومرة ثانية في يد انفانتينو، ثم روسيا وايطاليا. يصعب على بعض الصحافيين الاقرار بان رجلا من سلوفينيا يمكنه ان يكون مرشحا مستقلا، لكن صدقوني انا مستقل».