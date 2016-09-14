﻿فيدال: الحديث عن وجود صراعات داخل منتخب تشيلي أمر تافه

سنتياغو – د ب أ: وصف النجم التشيلي أرتورو فيدال الشائعات، التي تتحدث عن وجود صراع بينه وبين مدرب منتخب بلاده بـ»التافهة»، نافيا أيضا وجود أي مشاحنات مع زميله أليكسيس سانشيز بسبب التطلع للانفراد بقيادة الفريق.

وقال فيدال: «يتحدثون عن الكثير من التفاهات عن غرفة خلع ملابس المنتخب، يبدو أنهم يسعون فقط للتفرقة بين اللاعبين، نحن أكثر اتحادا من أي وقت مضى». وأضاف: «عندما تتحسن النتائج، التي ساءت في الفترة الأخيرة، سيتحد الفريق بشكل أكبر من أجل التقدم إلى الأمام والتأهل إلى المونديال». ونفى فيدال وجود أي صراع بينه والأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، مدرب منتخب تشيلي، حيث قال: «دائما ما يختلقون الأشياء، يتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بالواقع، الصداقة والمساندة، التي أحظى بها من الجهاز الفني بقيادة بيزي رائعة في الحقيقة». وتابع: «في المنتخب لا نعتبر أنفسنا فريقا ولكن عائلة، والحديث عن تمرد داخل غرفة خلع الملابس يضحكني، لو كانوا معنا هناك لرأوا مدى التزام الجميع، تركنا فرقنا وعائلتنا بعيدا لنمنح المنتخب حياتنا، لو كانوا معنا هناك لم يكن ليقولوا مثل هذه التفاهات». وأعرب عن شعوره بالفخر باللقبين، اللذين حققهما منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، مشيدا بلقب «المتباهي»، الذي منحته إياه الصحافة بسبب إصراره على الحديث عن هذا الانجاز في كل مرة تسنح له الفرصة لذلك. واستطرد نجم وسط بايرن ميونيخ، قائلا: «لماذا علي أن أنساه؟، هذا الأمر لا ينسى بسبب نتيجة أو نتيجتين سيئتين، من الرائع تذكر هذا الانجاز عندما لا تسير الأمور على ما يرام لنتذكر أيضا أننا قادرون على التغلب على أي فريق».

ونفى فيدال، أحد أبرز اللاعبين في منتخب تشيلي، أيضا وجود علاقة متوترة بينه وزميله في المنتخب، المهاجم أليكسيس سانشيز، بسبب التنافس فيما بينهما، وأكد قائلا: «لا، هذه أمور يتم اختلاقها، الناس تتخيل أشياء، بالطبع يرغب كلانا في تحقيق الأفضلية، ليس فقط في المنتخب ولكن في فريقينا أيضا ونرغب في رفع اسم تشيلي عاليا في الخارج». وأكمل متحدثا عن سانشيز، الذي حمل شارة قيادة منتخب تشيلي خلال مباراته الأخيرة أمام بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018، حيث قال: «إنه لاعب استثنائي وساعدنا على الفوز بأشياء مهمة، أسعدني حمل سانشيز لشارة القيادة وقلت له أنني لن أكون أبدا قائدا للمنتخب، فأنا أشعر بالراحة في القيام بدور آخر».