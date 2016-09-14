﻿الدوري الأوروبي: «الحوت» مانشستر يونايتد يستهل مسيرته اليوم في «حوض الأسماك»!

برلين – د ب أ: اعتاد مانشستر يونايتد، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مناسبات، المشاركة في البطولة الأقوى والأشهر على مستوى الأندية الأوروبية، غير أنه سيستهل مسيرته في النسخة للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم بملاقاة مضيفه فينورد الهولندي.

وعجز يونايتد عن التأهل لدوري الأبطال للمرة الثانية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وبات يتعين على مدربه البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو الاستعداد لخوض مباريات الفريق يومي الأحد والخميس خلال الأسابيع المقبلة نتيجة لذلك. وكشف مورينيو بالفعل عن نيته تدوير لاعبيه خلال مباريات الدوري الأوروبي، مشيرا إلى عزمه الدفع بالمهاجم الواعد ماركوس راشفورد من البداية في أولى لقاءات الفريق بالمجموعة الأولى أمام فينورد. وقال: «أنا أثق تماما فيه، وأعلم أن مستقبله سيكون رائعا بالتأكيد». وأضاف: «عادة، تكون الموهبة هي أكثر ما يلفت انتباه الجماهير في أي لاعب صاعد، ولكن الشخصية في هذه المرحلة العمرية أمر بالغ الأهمية أيضا، وهذا ما أظهره راشفورد في الموسم الماضي، لقد كشف عن ذلك على الفور». وربما يفضل مورينيو إراحة الهداف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال اللقاء، بعدما شارك في جميع مباريات يونايتد منذ انتقاله للفريق خلال الصيف من باريس سان جيرمان.

من جانبه، يتطلع ساوثهامبتون، الفريق الانكليزي الثاني المشارك في المسابقة، لوضع حد لنتائجه السلبية هذا الموسم في المسابقة المحلية، من خلال الفوز على ضيفه سبارتا براغ التشيكي في المجموعة الحادية عشرة. وصرح جوزيه فونتي قائد ساوثهامبتون: «إن هذا مجرد فصل جديد في تاريخنا معا، إنها لحظة نشعر فيها بالفخر البالغ. حينما ننظر للوراء قبل عشرة أعوام، سنجد أن ما حققناه معا يبدو عظيما». ويستضيف فيكتوريا بلزن، بطل التشيك، روما الإيطالي بالمجموعة الخامسة، عقب إخفاق الفريقين في مواصلة مسيرتهما بدوري الأبطال، إثر خروجهما من الدور التمهيدي أمام لودوغوريتس البلغاري وبورتو البرتغالي على الترتيب. ويتلقي إنتر الإيطالي مع ضيفه هبوعيل بئر السبع. واقتنص الإنتر انتصاره الأول في الدوري الإيطالي الأحد الماضي، بعدما سجل نجمه ماورو إيكاردي هدفين متأخرين قاد بهما الفريق للفوز 2/1 على بيسكارا، الصاعد حديثا، تحت قيادة فرانك دي بور المدرب الهولندي الجديد. ويحل فيورنتينا الإيطالي ضيفا على باوك اليوناني في مدينة سالونيك بالمجموعة العاشرة. وكان فيورنتينا اكتفى باللعب لأقل من 30 دقيقة أمام جنوى بالدوري الإيطالي في لقائهما الذي توقف بسبب عاصفة ممطرة الأحد الماضي، فيما يستضيف ساسولو الإيطالي، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقات القارية، أتلتيك بلباو الأسباني في المجموعة السادسة. ويفتقد ساسولو خلال المباراة خدمات نجمه دومينيكو بيراردي، الذي أحرز خمسة أهداف في أربع مباريات بالأدوار التمهيدية للبطولة، بالإضافة لهدفين آخرين سجلهما في الدوري الإيطالي.

في المقابل، يفتتح فياريال الأسباني مشواره في المجموعة الثانية عشرة بمواجهة ضيفه زيوريخ السويسري، بعدما خسر أمام موناكو الفرنسي في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال. ومن المحتمل أن يستعيد فران إيسكريبا مدرب فياريال لاعب الوسط دينيس شيريشيف، الذي تعافى من الإصابة مؤخرا، حيث يعتقد أن اللاعب الروسي بإمكانه صنع الفارق مع الفريق الأسباني سريعا.

وفي المجموعة الثالثة، يواجه ماينز الألماني، الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعات، ضيفه سانت اتيان الفرنسي، الذي من المتوقع أن يؤازره ما يقرب من الفي مشجع فرنسي. ويعاني ماينز، الذي تعادل 4/4 مع ضيفه هوفنهايم بعدما كان متقدما 4/1 في لقائه الأخير بالدوري الألماني، من غياب لاعبه المصاب أندريه راماليو، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع ليون بالاخون بسبب إصابته بكسر في عظم الوجنة. ويطمح شالكه، الفريق الألماني الآخر المشارك في دور المجموعات، في استعادة اتزانه مجددا، عقب خسارته في أولى مباراتيه بالدوري الألماني هذا الموسم، عندما يلاقي مضيفه نيس الفرنسي في المجموعة التاسعة.