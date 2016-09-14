﻿فينغر يشيد بصمود أرسنال بعد التعادل في باريس

باريس – رويترز: أشاد المدرب آرسين فينغر بصمود ومرونة فريقه أرسنال بعد التعافي من بداية سيئة والتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان.

وقال فينغر: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد… وكان يمكن اهتزاز شباكنا بهدف آخر في عدة مناسبات لكننا بقينا في المباراة ذهنيا. وقدمنا أداء قويا في الشوط الثاني». وأضاف: «استفدنا من أن سان جيرمان كان سيئا في الشوط الثاني. كنا نغرق في الشوط الأول». وتابع: «عندما تبدأ بشكل سيئ أمام فريق لديه هذه الإمكانات إذا لم تملك الخبرة فيمكن القضاء عليك. لكننا لم نتوتر. أظهرنا مرونة وذلك بسبب الخبرة». وكان اوناي ايمري مدرب سان جيرمان والذي يعاني من بداية صعبة بعد توليه تدريب الفريق بعد رحيل لوران بلان راضيا عن أداء فريقه. وقال ايمري: «ليست أفضل نتيجة لكنني سعيد بالطريقة التي لعبنا بها. كنا نستحق الفوز وأتيحت لنا سبع فرص مؤكدة». وحصل سان جيرمان على نقطة واحدة من آخر مباراتين في الدوري الفرنسي لكنه بدا بحالة أفضل في مواجهة أرسنال. وأضاف: «حقيقة أننا صنعنا العديد من الفرص هي أهم شيء لي. لدي ثقة كاملة في ادينسون. هو يضغط بشكل جيد والفريق بأكمله يجب أن يثق فيه».