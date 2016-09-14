﻿ميسي يقود برشلونة إلى اكتساح سيلتك بسباعية… وخماسية للبايرن… وأرسنال يقتنص نقطة من باريس

مدريد – د ب أ: قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الى اكتساح ضيفه سيلتك الاسكتلندي 7/صفر في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا. وتسببت الأمطار في تأجيل المباراة الأخرى بالمجموعة والتي كان من المفترض أن تجمع بين مانشستر سيتي الإنكليزي مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على ملعب «الاتحاد»، حيث انهمرت الأمطار بشدة، وبعد فحص أرض الملعب من المختصين تم الإعلان عن استحالة إقامة المباراة في مثل هذه الأجواء وبالتالي تم تأجيلها لموعد سيتحدد لاحقا.

وعلى ملعب «كامب نو»، تألق ميسي بشكل لافت بعد تعافيه من الإصابة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للنادي الكتالوني، وافتتح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بعدما تلقى ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء ليستحوذ على الكرة بشكل جيد ويسدد بدون عناء في الشباك. وحصل سيلتك على ركلة جزاء في الدقيقة 24 وتقدم موسى ديمبيلي للتسديد ولكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن تصدى للكرة بثبات. وبعد ثلاث دقائق فقط سجل ميسي الهدف الثاني بعدما تبادل التمرير بشكل رائع مع زميله البرازيلي نيمار. وتكفل نيمار بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 من ركلة حرة مباشرة. ونال القائد اندريس انييستا نصيبه من غلة الأهداف، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 59 بعد مجهود رائع من نيمار. وبعد دقيقة واحدة سجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لبرشلونة، لكن هذه المرة جاء الهدف من صناعة مهاجم منتخب اوروغواي لويس سواريز.

وتكفل لويس سواريز بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 75 بعدما تسلم بشكل رائع تمريرة من نيمار ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك، وقبل دقيقتين من النهاية سجل سواريز الهدف الثاني له والسابع لفريقه بعد مجهود رائع من ميسي.

وعقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها برشلونة في عقر داره على يد ألافيس الصاعد حديثا للدوري الإسباني 1-2 السبت الماضي، دفع لويس إنريكي مدرب الفريق بمثلث الرعب الهجومي المتمثل في ميسي وسواريز ونيمار منذ البداية. وفي المواجهات العشر التي جمعت سيلتك وبرشلونة، فاز النادي الكتالوني بست مباريات، مقابل اثنتين للفريق الاسكتلندي، بينما تعادلا في مباراتين.