﻿عواصف رعدية تقطع الكهرباء عن 80 ألف منزل في فرنسا

بوردو(فرنسا) ـ د ب أ: ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 80 ألف منزل في المنطقة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي في غرب وجنوب غرب البلاد. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أن عواصف رعدية هبت على 19 إدارة في المنطقة المشار إليها وذلك بعد موجة من الحرارة المرتفعة.

وقالت الوكالة إن الشريط الساحلي الممتد من مدينة بوردو حتى الحدود الإسبانية تأثر بهذا الطقس السيئ، وأشارت إلى أن اشجارا سقطت كما غمرت المياه أقبية العديد من المنازل، لكن لم تقع خسائر بشرية.