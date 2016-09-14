﻿ إسبانيا تصادر 15 طناً من الحشيش

مدريد ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية الإسبانية الأربعاء إن الشرطة صادرت نحو 15 طناً من الحشيش من زورق قبالة الساحل الجنوبي للبلاد في أكبر عملية من نوعها في البحر المتوسط هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشرطة اعتقلت شخصين على متن الزورق أحدهم هولندي والآخر بلغاري خلال العملية التي بدأت مساء السبت وانتهت في وقت مبكر يوم الأحد.

وتأتي العملية الإسبانية في إطار مبادرة أوروبية تعرف باسم (إيندالو) التي تتولى مسؤولية مراقبة موجات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي على طول الساحل الشمالي لقارة إفريقيا المطل على البحر المتوسط.

وفي أغسطس /آب صادرت الشرطة الإيطالية والإسبانية أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار من زورق قبالة الساحل الإيطالي واعتقلتا 19 بولنديا من أعضاء عصابة دولية لتهريب المخدرات.