﻿التدخين يحدّ من قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة

واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن تدخين التبغ، يلحق أضرارًا بالغة بالقلب، ويزيد من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، لأنه يُضعف جدار القلب، ويحد من قدرته على ضخ الدم بكفاءة.

وأوضح الباحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية، أن الإقلاع عن التدخين، يعد أحد الأسباب الرئيسية للوقاية من أمراض القلب، ونشروا نتائج دراستهم الأربعاء، في دورية «الدورة الدموية».

الباحثون أضافوا أن الدراسات السابقة قد أثبتت أن التدخين يزيد خطر الإصابة بقصور في القلب، لكن لم تعثر الأبحاث على الآلية التي تسبب هذا الضرر.

وأجرى فريق البحث، دراسته على 4 آلاف و580 شخصــــًا أمريكيًا، متوسط أعمارهم 75 عامًا، لكشف الضرر الذي يسببه التدخين على القلب، ويؤدي إلى الإصـــــابة بأمـــراض الأوعية الدموية. وكان 6.5 ٪ من بين من أجريت عليهم الدراسة مدخنون، و50.5٪ مدخنون سابقون أقلعوا عن التدخين، و43.5٪ لم يدخنوا مطلقًا.