﻿ميثاق جديد لـ«بي بي سي» وسط عملية تغيير واسعة

لندن ـ أ ف ب: من المقرر ان يقدم وزراء مسودة ميثاق الـ«بي بي سي» الجديد اليوم الخميس، طبقا لصحيفة «فايننشال تايمز» بناء على اقتراحات نشرت في أيار/مايو.

وكان التفاوض على الميثاق الجديد عملية حساسة بالنسبة للـ«بي بي سي» التي تلقى قبولاً واسعاً لدى البريطانيين، وتدفع كل اسرة 145.50 جنيه استرليني (210 دولارات، 184 يورو) سنوياً لمشاهدة تلفزيون البي بي سي، بإجمالي 3.7 مليار جنيه كل عام.

وأمس استقالت رونا فيرهيد رئيسة مجلس أمناء هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد ان طلبت منها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة التقدم للوظيفة قبل عملية تغيير واسعة، حسب ما أكدت الـ»بي بي سي».

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ثبت تعيين فيرهيد قبل أربعة أشهر، لكن تيريزا ماي عبرت عن رغبتها في ان يكون رئيس مجلس الأمناء المقبل معيناً عبر عملية اختيار تشارك فيها فيرهيد. وقد استقال كاميرون بعد تصويت البريطانيين في 23 حزيران/يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان قالت فيرهيد انها تعتقد انه يجب ان تكون هناك «بداية جديدة» مع تطبيق الـ«بي بي سي» تغييرات كبيرة في اطار الميثاق الجديد لادارة المؤسسة ومدته 11 عاماً من المتوقع ان توافق عليه الحكومة هذا العام.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2014 عينت فيرهيد رئيسة لمجلس أمناء «بي بي سي» لمدة أربع سنوات، إلا انه تم إلغاء الوظيفة فعليا ضمن الإصلاحات بعد استبدال مجلس الأمناء بـ«المجلس الموحد» الجديد.

وفي ايار/مايو الماضي طلب كاميرون من فيرهيد الاستمرار في منصبها واكمال مدتها على رأس مجلس الأمناء الذي سيشارك بشكل اكبر في عمليات الادارة اليومية للمؤسسة. إلا ان تعيينها لاقى انتقادات من لجنة الثقافة في البرلمان التي قالت ان هذه وظيفة حساسة سياسياً ويجب ان تفتح للتنافس العام. وقررت ماي الآن إعادة العملية، حسب بيان من مجلس أمناء الـ»بي بي سي» جاء فيه ان فيرهيد لن تتقدم للوظيفة. وقالت ان «رئيسة الوزراء شجعتني بقوة على المشاركة في عملية التعيين لفترة جديدة من اربع سنوات كرئيسة لمجلس أمناء «بي بي سي».

واضافت «لكن وبعد تفكير طويل توصلت الى نتيجة هو أنني يجب ألا أفعل ذلك (..) واعتقد انه من الأفضل ان تكون البداية جديدة وان تعين الحكومة شخصاً جديداً».