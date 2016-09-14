مخطط لسرقة متجر في ذكرى هجمات 11 سبتمبر باستخدام ملابس إسلامية وقنبلة مزيفة





نيويورك- رويترز- قال مسؤولون اتحاديون إن رجلاً في نيويورك ألقي القبض عليه بسبب التخطيط لسرقة متجر في ذكرى هجمات 11 سبتمبر أيلول عن طريق ارتداء زي إسلامي تقليدي وإظهار قنبلة مزيفة.

وجاء في دعوى بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن أن جونيل علي (29 عاماً) قبض عليه الثلاثاء، ووجّهت إليه تهمة الشروع في السرقة والتآمر. وفي جلسة مبدئية للمحكمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء أمر قاض باحتجازه.

وقال ممثلو ادعاء إن علي خطط لسرقة متجر في منطقة برونكس يقدم خدمات لتحويل أموال وصرف الشيكات في الذكرى الخامسة عشر للهجمات التي شنت في نيويورك وواشنطن.

وجاء في الدعوى الجنائية أن علي وشخصاً آخر متواطئاً معه خطّطا لارتداء زي إسلامي وإظهار قنبلة مزيفة وإجبار موظفين على إعطائهما اموال نقدية.

وجاء في الدعوى أن العملية كان من المخطط أصلاً تنفيذها في 11 سبتمبر أيلول، إلا أن السرقة تأجلت إلى يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ شريك علي عن وجود أشخاص كثيرين في المكان.

وجاء في الدعوى أنه بدلاً من المضي قدماً في السرقة ذهب الشريك المتواطئ للشرطة. ولعدم علم علي بذلك توجّه إلى منزل شريكه يوم الثلاثاء حيث كانت الشرطة في انتظاره.