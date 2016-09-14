قذيفة صاروخية مصدرها غزة تسقط على أشكول دون خسائر





القدس- الأناضول- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قذيفة صاروخية مصدرها قطاع غزة سقطت، مساء الأربعاء، في منطقة أشكول، جنوبي البلاد، دون قوع إصابات أو أضرار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بأشكول، مضيفة أن الحادثة “لم تتسبب في وقوع خسائر”.

وشهد قطاع غزة قبل نحو 3 أسابيع تصعيداً إسرائيلياً بزعم إطلاق مجموعات فلسطينية صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، في حينها، إن الجيش الإسرا ئيلي قام حينها بقصف واسع النطاق طال مجموعة واسعه من الأهداف في غزة.