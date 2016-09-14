القبض على مشتبه في إشعاله حريقاً بمسجد في فلوريدا تردّد عليه منفذ هجوم بملهى ليلي





فلوريدا- رويترز- ألقي القبض اليوم الأربعاء على رجل من فلوريدا، يقول محققون إنه نشر مواد معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي، للاشتباه بإضرامه النار التي ألحقت تلفيات كبيرة بمسجد كان يتردد عليه المسلّح الذي نفّذ أكبر إطلاق نار جماعي من حيث عدد القتلى في التاريخ الأمريكي الحديث.

وقالت الشرطة إن مايكل شرايبر (32 عاماً) المشتبه في ارتكابه الحرق العمد يواجه السجن لمدة 30 عاماً على الأقل إذا أدين باتهامات، من بينها إشعال حريق عمداً في المركز الإسلامي في فورت بيرس، حيث كان يؤدي عمر متين، منفذ الهجوم على ملهى ليلي في فلوريدا، الصلاة.