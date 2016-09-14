مقتل 5 جنود سعوديين خلال معارك على الشريط الحدودي مع اليمن 





صنعاء- الأناضول- سقط عدد من القتلى في المعارك المتصاعدة، خلال الفترة الأخيرة، بين مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) والقوات السعودية على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية وخاصة، الأربعاء، أن 5 جنود سعوديين قتلوا في معارك على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″، إن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا العتيبي، أدّى، الأربعاء، صلاة الميت بجامع قرية الأثلة بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، على شهيد الواجب الجندي، موسى بن محمد دائلي، من منسوبي حرس الحدود.

وذكرت الوكالة أن الجندي “قُتل وهو يدافع عن دينه ووطنه بقطاع ظهران الجنوب”، جنوبي المملكة، على الحدود مع محافظة صعدة، معقل الحوثيين، شمال غربي اليمن.

وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة، أن مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، نقل، الأربعاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده، وولي ولي العهد، لأسرة ضابط يدعى حمود محمد عواجي، وقالت إنه استشهد في الحدّ الجنوبي للمملكة.

وفي خبر ثالث، قالت “واس″ إن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، قدّم اليوم تعازيه لأسرة أحد الجنود الذي قتل بعد إصابته في الربوعة على الحدود اليمنية “مدافعاً عن دينه ووطنه”.

ولم تعلن الوكالة توقيتات مقتل الجنود الثلاثة، ولا ظروف مقتلهم.

وفي محافظة أبو عريش التابعة لإمارة جازان على الحدود مع اليمن، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، الأربعاء، إن محافظ أبو عريش، محمد بن ناصر بن لبدة، نقل تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، لأسرة ضابط يدعى أحمد بن حسن عطيف قُتل “أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحدود الجنوبية”.

ولم تذكر الصحيفة توقيت مقتله، لكن حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن الضابط السعودي قتل أول أيام عيد الأضحى، الإثنين الماضي، في معارك على الحدود الجنوبية للمملكة.

كما تناقلت وسائل إعلام سعودية، منها صحيفة “أخبار 24″، الأربعاء، أن مواطناً من جازان قدّم ثاني أبنائه “شهيداً” بعد عام من سقوط الأول.

وذكرت الصحيفة الالكترونية أن الجندي أحمد طوهري، قُتل أمس الثلاثاء، في الحد الجنوبي للمملكة، بعد عام من مقتل شقيقه الجندي هادي طوهري.

ولفتت وسائل إعلام سعودية إلى أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة؛ حيث تم قتل عدد من الحوثيين- لم تذكر عددهم – الذين شنّوا هجوما على قرية القرن في نجران، كما شنّت القوات السعودية عملية كبرى ومعقدة تمثلت في تطهير مواقع مهمة واستراتيجية في حدود نجران، وتم القضاء على العشرات.

في المقابل، ذكرت وكالة”سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأربعاء، إن القوات الموالية لهم قصفت مواقع الدخان والسودانة والخشن في جازان السعودية.

وتحدثت الوكالة عن مقتل جنديين سعوديين في ذلك القصف على السودانة واندلاع حريق هائل في موقع الخشن.

وأشارت الوكالة إلى أن معاقلهم في محافظة صعدة، شمالي اليمن، تعرضت لـ15 غارة من قبل طيران التحالف العربي، وتحديدا في مديرية باقم الحدودية.

وذكرت الوكالة أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم دون الإشارة إلى سقوط قتلى.