أمريكا تؤكد انضمام سجينين أفرج عنهما من جوانتانامو لجماعات متشددة من جديد





واشنطن- رويترز- قالت الحكومة الأمريكية الأربعاء إن في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي عاد متشددان أفرج عنهما من معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا للقتال من جديد.

وأظهر تقرير أصدره مكتب المدير العام للمخابرات الوطنية تأكيد واشنطن أن في المجمل عاد تسعة أشخاص أطلق سراحهم من جوانتامو للانضمام إلى صفوف جماعات متشددة منذ تولى الرئيس باراك أوباما الحكم عام 2009.

وذكر التقرير أن عدد المتشددين الذين أفرجت عنهم إدارة أوباما، وتشتبه أجهزة المخابرات الأمريكية باستئناف أنشطتهم، انخفض من 12 إلى 11 بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز.

وفتحت الولايات المتحدة معتقل جوانتانامو عام 2002، وهو العام التالي لهجمات 11 سبتمبر أيلول التي نفذها إسلاميون متشددون في نيويورك وواشنطن، لاحتجاز من وصفتهم بأنهم أجانب يشتبه في صلاتهم بالإرهاب. واحتجز معظم المعتقلين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم لأكثر من عشر سنوات وهو الأمر الذي أثار تنديداً دولياً.

وكان أوباما يأمل إغلاق المعتقل في العام الأول من ولايته الرئاسية. وفي فبراير شباط طرح خطة تهدف إلى إغلاقه، لكن الكثير من المشرّعين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين يعارضون ذلك.