كيري ولافروف اتفقا على تمديد الهدنة في سوريا 48 ساعة اضافية

واشنطن- أ ف ب- اعلنت واشنطن ان وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اتفقا خلال مكالمة هاتفية الاربعاء على تمديد الهدنة السارية في سوريا منذ الاثنين لمدة 48 ساعة اضافية تنتهي مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر للصحافيين إن الوزيرين كيري ولافروف بحثا في مكالمة هاتفية الاربعاء الهدنة السارية في سوريا و”اتفقا على تمديد وقف العمليات العدائية لمدة 48 ساعة اضافية”.

وكانت موسكو أعلنت الاربعاء تأييدها تمديد العمل بالهدنة في كل انحاء سوريا لمدة 48 ساعة، مشيرة إلى أن لافروف دعا خلال المكالمة الهاتفية نظيره الاميركي الى الضغط على قوات المعارضة المعتدلة لتنأى بنفسها عن جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة.

ومنذ دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية حيز التنفيذ مساء الاثنين، توقفت المعارك بشكل كامل تقريبا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة على مختلف الجبهات، باستثناء بعض النيران المتقطعة بحسب ناشطين والمرصد السوري لحقوق الانسان والامم المتحدة.

ويفترض ان يتيح وقف المعارك نقل المساعدات الانسانية العاجلة الى مئات الاف الاشخاص الذين يعيشون في المناطق المحاصرة خصوصا في احياء حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وتم التوصل إلى الهدنة بعد أسابيع من المداولات بين واشنطن وموسكو بهدف تشجيع استئناف عملية التفاوض لإنهاء النزاع الذي أوقع اكثر من 300 الف قتيل وتسبب بتشريد الملايين منذ آذار/ مارس 2011.