كلينتون تلتقي الاسبوع المقبل في نيويورك عددا من الرؤساء بينهم السيسي

واشنطن- أ ف ب- تلتقي مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الامريكية هيلاري كلينتون الاسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك عددا من الزعماء والقادة في العالم بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما اعلنت حملتها الاربعاء.

وقال أحد مستشاري كلينتون إن وزيرة الخارجية السابقة “ستعقد اجتماعات ثنائية عديدة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل”، بينها خصوصا اجتماع مع الرئيسي المصري وآخر مع نظيره الاوكراني بترو بوروشنكو.

وتسعى المرشحة الديمقراطية من خلال هذه اللقاءات إلى تأكيد المامها بملفات السياسة الدولية امام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وستستغل كلينتون اجتماعها مع بوروشنكو للتعبير عن تضامنها مع اوكرانيا التي تشهد في شرقها منذ عامين تمردا مسلحا يقوده انفصاليون موالون لروسيا، وذلك في تمايز واضح مع المرشح الجمهوري الذي لا يفوت فرصة الا ويشيد فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت كلينتون وصفت تصريح ترامب بانه يفضل بوتين على الرئيس الاميركي باراك اوباما ب”الامر المرعب”.

اما الاجتماع المرتقب بين كلينتون والسيسي الذي تتهم منظمات حقوقية نظامه بقمع مناوئيه فينطوي على خطورة سياسية اكبر لوزيرة الخارجية السابقة، لكن الفريق الانتخابي للمرشحة الديموقراطية شدد في هذا السياق على ان اللقاء يعكس دور مصر الاساسي في المنطقة.