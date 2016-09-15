إسرائيل تنفذ غارة على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ

القدس المحتلة- أ ف ب- نفذ الطيران الإسرائيلي صباح الخميس غارات على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، على ما اعلن الجيش.

وأفاد الجيش في بيان أن “سلاح الجو الإسرائيلي ضرب ثلاث منشآت لحماس في شمال قطاع غزة”.

وذكر البيان بأن الجيش “يحمل حماس مسؤولية كل الهجمات القادمة من قطاع غزة” الذي تسيطر عليه الحركة.

وأوضح الجيش أن قذيفة أطلقت من القطاع ليل الأربعاء سقطت في أرض خلاء في إسرائيل ولم تتسبب بوقوع ضحايا.

وترد إسرائيل بانتظام على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وفي 22 آب/ أغسطس نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة إثر إطلاق صاروخ سقط في مدينة سديروت بجنوب إسرائيل، بدون أن يتسبب بإصابات.

وافاد مسؤولون طبيون فلسطينيون عن إصابة أربعة أشخاص بجروح في الغارات وعمليات القصف التي استهدفت بحسب إسرائيل مواقع لأربعة فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)، وسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الاسلامي).

وفي 2 تموز/ يوليو استهدفت غارات جوية إسرائيلية أربعة مواقع في قطاع غزة بعد سقوط صاروخ على مبنى في سديروت. ولم تسجل إصابات من الطرفين.