واشنطن تهدد بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

الأمم المتحدة- أ ف ب- هددت الولايات المتحدة الاربعاء بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي يفرض حظرا دوليا على تصدير الاسلحة الى جنوب السودان اذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية افريقية على اراضيها واستمرت في تقييد انشطة الامم المتحدة.

وقالت السفيرة الأمريكية في الامم المتحدة سامنتا باور انه يجب على الرئيس سالفا كير ان يفي سريعا بوعده السماح بان تنتشر في جوبا هذه القوة الجديدة وقوامها اربعة آلاف رجل.

واضافت للصحافيين قبيل مشاركتها في جلسة مشاورات لمجلس الامن حول جنوب السودان انه “اذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الاقليمية بالانتشار او لم تسمح للامم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين فان الولايات المتحدة ستدعم حتما فرض حظر على الاسلحة”.

وتابعت “نحن نعرف ان الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها ولكن لا يمكننا ان ننتظر أياما وأياما”.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) اعلنت في الخامس من ايلول/ سبتمبر الجاري ان جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة اقليمية على اراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب لرئيس رياك مشار والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.