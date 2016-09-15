وضع بيريز يسجل “تحسنا فعليا” لكنه لا يزال في حال “خطرة”

رامات غان- أ ف ب- لا يزال الرئيس الإسرائيلي السابق الحائز جائزة نوبل للسلام شيمون بيريز في حالة “خطرة” صباح الخميس رغم تسجيل تحسن فعلي بعد اصابته في سن الـ93 بجلطة دماغية، على ما افاد طبيبه الشخصي لوكالة فرانس برس.

وقال الطبيب رافي والدن وهو صهر بيريز “هناك تحسن تدريجي، ولدينا من جديد تحسن فعلي اليوم” مضيفا “ما زلنا نصف حالته بانها خطيرة انما مستقرة، وسيبقى الوضع كذلك في الأيام المقبلة”.

ونقل بيريز الثلاثاء بصورة عاجلة إلى مستشفى تل هاشومير في رامات غان قرب تل ابيب اثر اصابته بجلطة دماغية خطيرة بعثت مخاوف على حياة آخر “الآباء المؤسسين” لاسرائيل الذي كان من مهندسي اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.

وقال والدن إن بيريز لا يزال في قسم العناية الفائقة حيث هو مخدر وموصول بجهاز تنفس اصطناعي.

واضاف “في الوقت الحاضر، إننا متفائلون. بتحفظ، لكننا متفائلون”.