الولايات المتحدة تعتزم استقبال 110 آلاف لاجئ العام المقبل

واشنطن- أ ف ب- كشف البيت الابيض عن عزمه استقبال 110 الاف لاجئ العام المقبل في وقت تشهد البلاد جدلا محتدما حول العدد الافضل من المهاجرين الذين يمكن استيعابهم.

قبل اسبوع على قمة تستضيفها الامم المتحدة حول ازمة اللاجئين في العالم، صرح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست ان الهدف كان زيادة عدد اللاجئين الوافدين العام المقبل بـ30%.

تشمل هذه الزيادة 40 الف شخص من الشرق الاوسط من ضمنه سوريا وجنوب اسيا.

اسفر النزاع الجاري في سوريا منذ العام 2011 عن فرار نحو خمسة ملايين سوري من بلادهم ، وكانت الولايات المتحدة اعلنت التزامها استضافة 10 الاف منهم هذا العام وهو موضوع اثار جدلا حادا في السباق الرئاسي هذا العام.

ومع ان الولايات المتحدة تعتزم زيادة عدد اللاجئين القادمين الى اراضيها الا انها لن تتهاون في المسائل الامنية.

وقال ارنست “لا بد ان نتذكر ان الاشخاص الذين سمح لهم بالقدوم الى الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج اخضعوا لتدابير تدقيق في خلفياتهم اكثر من اي شخص اخر اتى إلى البلاد”.

واضاف “الرئيس (الامريكي باراك اوباما) يعطي الامن القومي الاولوية الاهم وهذا الامر يصح بالتاكيد في ما يتعلق بدرس طلبات لاجئين للقدوم إلى الولايات المتحدة”.

تستضيف الامم المتحدة في 19 ايلول/ سبتمبر الحالي في نيويورك القمة الاولى حول اللاجئين والمهاجرين يليها في اليوم التالي مؤتمر للدول المانحة يتراسه أوباما.