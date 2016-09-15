مقتل ستة أشخاص إثر تصادم قطارين في باكستان

إسلام آباد- د ب أ- لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين جراء اصطدام قطار سريع بقطار لنقل البضائع في مدينة مولتان جنوب شرقي باكستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وأفاد موقع “دنيا” الإلكتروني بأن الحادث وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم بعدما توقف سائق قطار البضائع إثر دهسه رجلا أراد أن ينتحر على القضبان.

وأضاف الموقع أن القطار السريع، الذي كان يسير على الخط نفسه، اصطدم بقطار البضائع المتوقف، مما تسبب في انقلاب أربع عربات من قطار الركاب.

وذكرت محطة “جيو” التليفزيونية أن 10 من بين المصابين حالتهم “مستقرة”.