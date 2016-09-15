رئيس الأركان الروسي يزور تركيا لبحث الشأن السوري والتعاون
Sep 15, 2016
موسكو- رويترز- ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف سيزور أنقرة الخميس لبحث الشأن السوري والتعاون العسكري مع تركيا.
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- لا شأن سوري ، ولا حلول سورية .
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- روسيا تصر على فرض حلها على الشعب السوري ، حيث يجب أن يرحل الشعب من سوريا ، وأن تفرضه بالقوة العسكرية النارية الفوصفورية البراميلية ، خلافا لما تدعيه روسا ، ” حيث تقول أنها تريد حلا سياسيا في سوريا “.
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- Think Tank الروسي، تفوق على Think Tank الأمريكي .
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- الإتحاد الروسي راهن على الفراغ السياسي الدولي الأمريكي بسبب حملة الإنتخابات الرئاسية الامريكية . وراهن على عجز الرئيس أوبامال في إتخاذ أي قرار في شأن سوريا نزولا عند ضعط اللوبي الصهيوني الذي يرى في استمرار بشار في الحكم اقل ضررا بالنسبة للشعب الإسرائيلي ، وحيث المهم في المعادلة بالنسبة لأمريكا هو الشعب الإسرائلي وليس الشعب السوري ..
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- تركيا بسبب تخاذل أوروبا ، أوروبا NATO ، وبسبب تقوّية ” الجبهة ” الكردية الإنفصالية من قبل بشار وإسرائيل وامريكا وروسيا نفسها ، وعراق لعبادي حتى، تركيا وجدت نفسها بين اكثر من نار ، واضطرت لإختيار الحل الذي يناسب أكثر مصالح أمنها القومي .
******حصار دولي لتركيا هو حصار نموذج حكم إسلامي معتدل دمقراطي متقدم ناجح . *****