الإفراج عن اثنين من الهنود كانا مختطفين في ليبيا

نيودلهي- د ب أ- أعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج الخميس الإفراج عن مدرسين هنديين اختطفهما مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ليبيا في تموز/ يوليو 2015.

وكتبت سواراج على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “إنني سعيدة بأن أخبركم أنه تم إنقاذ تي جوبالاكرشنا وسي بالارامكشان، اللذين تم اختطافهما منذ 29 تموز/ يوليو 2015 في ليبيا”.

وكان جوبالاكرشنا الذي يقيم في ولاية اندرا براديش، و بالارامكشان الذي يقيم في ولاية تيلانجانا يعملان في جامعة سيرت بشمال ليبيا .

وكان قد جرى اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة تدين بالولاء لتنظيم داعش عند نقطة تفتيش، على بعد 50 كيلومترا من سيرت أثناء محاولتهما الوصول لمطار طرابلس.

ويذكر أن اثنين من زملائهما الهنود كان قد تم اختطافهما في نفس الوقت،جرى إنقاذهما بعد أيام من الاختطاف.