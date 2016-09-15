مصريّة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في أحضان بعض في غرفة نومه

القاهرة ـ أقدمت زوجة مصرية بمساعدة عشيقها على قتل زوجها عقب اكتشاف علاقتهما، وألقيا جثته في منور منزله، وألقت الشرطةُ القبض على الزوجة، بينما فرّ عشيقُها.

ودلت التحريات إلى أن زوجة المجني عليه شلبية ربة منزل، وراء الجريمة، حيث ضبطها المجني عليه في أحضان عشيقها “سباك” حال تواجدهما في غرفة النوم، وقبل أن يفضحهما قاما بطعنه بسكين المطبخ، فلقي مصرعه في الحال، وتخلصا من الجثة بمحاولة دفنها في منور الشقة.

وتم القبض على الزوجة المتهمة، في قرية كفر فرسيس ببنها محافظة القليوبية، بينما فر عشيقها هاربا.