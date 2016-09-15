مانشستر سيتي يواصل طفرته ويكتسح مونشنجلادباخ

لندن ـ واصل مانشستر سيتي الإنجليزي نتائجه المبهرة منذ بداية الموسم، وافتتح مشواره بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء، بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 4-0 على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل سيرجيو أجويرو (9 و28 من ركلة جزاء و77) وكيليتشي إيهياناتشو (90+1) أهداف المباراة، ليحتل السيتيزنس المركز الثاني في المجموعة خلف برشلونة الإسباني الذي سحق ضيفه سلتيك الأسكتلندي (7-0) مساء الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تجري المباراة يوم الثلاثاء، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيلها 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.