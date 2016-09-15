محكمة بحرينية تؤجل محاكمة رجل الدين عيسى قاسم إلى 26 سبتمبر

المنامة - د ب أ – أجلت محكمة بحرينية الخميس، نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد آية الله عيسى أحمد قاسم، إلى جلسة 26 أيلول/سبتمبر الحالي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام هارون الزياني القول، إن المحكمة الكبرى الجنائية واصلت اليوم نظر القضية التي يواجه فيها المتهمون الثلاثة تهما بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وأضاف أن أحد المتهمين حضر وتغيب الآخران.وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 26 أيلول/سبتمبر للمرافعة من وكيل المتهم الحاضر.

وكان قاسم أعلن عزمه مقاطعة الجلسات.

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم، واتهمته بأنه قام ” بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”.

وتجدر الإشارة إلى أن قاسم يعد المرشد الروحي للشيعة في البحرين.

وكان نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، والمقيم في المنفى في ألمانيا، قال إن “محاكمة الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة بعد إسقاط جنسيته بشكل تعسفي … يكشف حجم الاضطهاد الطائفي الذي يمارس، كما يكشف مشروع الاضطهاد السياسي ضد المعارضة والقضاء على المطالب الوطنية الديمقراطية”.