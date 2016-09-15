المنصف المرزوقي يتهم السلطات في تونس بمنع بث حوار له على قناة خاصة

تونس - د ب أ – اتهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير، متهماً إياها بمنع بث حوار له على قناة تلفزيونية خاصة.

وقال المرزوقي رئيس حزب “حراك تونس الإرادة” إنه أجرى حواراً قبل أسبوع على قناة “التاسعة” الخاصة، لكن مُنع بثه بسبب ضغوط سياسية.

وذكر المرزوقي في تدوينة له ليل الأربعاء على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك :”سجلت الحصة السبت الفارط في أحسن الظروف ولمدة ساعة ونصف. ثم انتظرت البثّ … بدأت تصلني أخبار عن ضغوطات متعددة المصادر لعدم بثّ الحلقة”.

وأضاف :”لم أصدق أن بوسعهم منع رئيس جمهورية سابق من إبداء رأيه في مشاكل بلد محكوم نظريا بنظام ديمقراطي أتت به ثورة سلمية أطاحت باستبداد تميز بقمعه الشديد لحرية الرأي ومنها حريتي شخصياً”.

وقال المرزوقي الذي كان معارضاً شرساً لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أن يصعد إلى سدة الرئاسة بعد انتخابات 2011 بتزكية حزب حركة النهضة الاسلامية وحلفائها، :”الثابت أن الأفعى عادت وأنها الآن دون قناع″.

وأضاف في تدوينته “لم يبق لنا إلا العودة جميعاً وأكثر من أي وقت مضى للدفاع عن ديمقراطية يريدونها على قدر مصالحهم ونريدها على قدر مبادئنا”.

كان المرزوقي قد خاض السباق الرئاسي حتى الجولة الثانية منافسا للرئيس الحالي مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي.

وطالب حزبه “حراك تونس الإرادة” في بيان له قناة “التاسعة” ببث الحوار وعدم الامتثال للضغوط والإكراهات المسلطة، داعياً الهيئات المختصة إلى التحقيق في الحادثة ونشر ما يتم التوصل إليه.