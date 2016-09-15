ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ شرقية وتستأنف التصدير

بنغازي - رويترز – قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الخميس، إنها سترفع حالة القوة القاهرة في ثلاثة موانئ سيطرت عليها منذ أيام قوات من شرق ليبيا وإن الصادرات ستستأنف على الفور في ميناءين منها.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في بيان، إنه أقر تسلم الموانئ من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق ليبيا قاعدة له أثناء زيارة إلى الزويتينة الأربعاء.

وقال صنع الله “ستستأنف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة وراس لانوف” مضيفاً أن القرار أخذ وفقا لتعليمات من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس والبرلمان المنعقد في الشرق.