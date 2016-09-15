مقتل شخص وإصابة اثنين في انفجار لغم زرعه تنظيم “الدولة” في سرت

القاهرة - د ب أ – ذكر تقرير إخباري الخميس، أن مستشفى مصراتة المركزي في ليبيا استقبل أمس أحد قتلى قوات “البنيان المرصوص”، بعد إصابته في انفجار لغم أرضى زرعه تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في الحي السكنى الثالث وسط سرت.

وقال مصدر في المستشفى لموقع “بوابة الوسط”، أن الانفجار نجم عنه إصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة.

يشار إلى أن قوات البنيان المرصوص أطلقت عملية تطهير مدينة سرت من التنظيم في أيار/مايو الماضي، بدعم جوي أمريكي.

ويُلاحظ زيادة وتيرة العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم منذ شهر مايو تزامناً مع بدء عمليات “البنيان المرصوص” وتقدم القوات داخل مدينة سرت واستعادتهم السيطرة على عدد كبير من الأحياء السكنية.