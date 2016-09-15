هيومان رايتس ووتش: تركيا قتلت 24 مدنياً في هجوم على مواقع كردية في سوريا الشهر الماضي

اسطنبول – د ب أ – ذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الخميس، أن 24 مدنياً، من بينهم ستة أطفال، قتلوا الشهر الماضي في هجوم شنته تركيا على مواقع كردية في سوريا، محذرة من أن المواطنين العاديين يتحملون الوطأة الكبرى من الصراع.

وجاء الهجوم ، الذي وفقاً للتقرير أصاب منطقة لجأ إليها نحو 40 مدنياً هرباً من القتال القريب، بعد أربعة أيام من الغزو التركي لشمال سوريا لقتال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) و”قوات سوريا الديمقراطية” التي يهيمن عليها الأكراد .

وقال أولى سولفانج، نائب مدير قسم الطوارئ في “هيومان رايتس ووتش”: “كان من الممكن تفادي مقتل 24 مدنياً لو لم يتمركز مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية بين مبانٍ تعج بالمدنيين، ولو بذلت القوات التركية جهوداً أفضل لتحديد ما إذا كان هناك مدنيون”.

ويشار إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها الولايات المتحدة، ظلت القوة الرئيسية على الأرض التي تتصدى لعناصر داعش. وتشعر تركيا بالقلق من المكاسب الكردية في شمال سوريا وسعت إلى الحد من تقدم “قوات سوريا الديمقراطية”.

وانتقدت الولايات المتحدة الهجمات التركية على الأكراد، وضغطت على أنقرة لكي توقف هجماتها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” والتركيز على عناصر داعش.