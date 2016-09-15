موسكو تتهم واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق الهدنة في سوريا

موسكو - أ ف ب – اتهم الجيش الروسي الخميس الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن اتفاق الهدنة في سوريا، عبر عدم ممارسة ضغط على فصائل المعارضة لكي تنأى بنفسها عن الجهاديين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنيكوف في بيان، “يبدو ان الهدف باعتماد واشنطن ضبابية كلامية هو اخفاء واقع انها لا تفي بالتزاماتها وفي المقام الاول فصل مسلحي المعارضة المعتدلة عن الارهابيين”، منتقداً تشكيك بعض المسؤولين الاميركيين الكبار حول التعاون بين البلدين.