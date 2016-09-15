رئيس الاتحاد الأوروبي سابقاً: لن يتم إجراء مباحثات جدية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل العام المقبل

لندن - د ب أ – قال رئيس الاتحاد الأوروبي السابق هيرمان فان رومبوي الخميس، إنه من غير المرجح إجراء مفاوضات جدية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات العامة الألمانية العام المقبل .

وقال لبرنامج توداي بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي “، “قبل الانتخابات الألمانية وقبل حكومة ألمانية جديدة ، أعتقد أنه لن يتم إجراء مفاوضات جدية”.

وأضاف “يمكن أن تبدأ دائماً بالمسائل الفنية ولكن القضايا الصعبة سوف يتم مناقشتها بعد تشكيل حكومة ألمانية جديدة ، وهذا سوف يكون في تشرين أول/اكتوبر-تشرين ثان / نوفمبر العام المقبل “.

وقال فان رومبوي إنه يتوقع أن تكون مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد “صعبة “، بسبب ” الخطوط الحمراء ” المتعددة مثل إصرار الاتحاد الأوروبي على حرية حركة المواطنين كشرط لاستمرار دخول بريطانيا للسوق الأوروبية .