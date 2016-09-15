الشاحنات المحملة بمساعدات الامم المتحدة عبرت الحدود التركية الى سوريا

جنيف - أ ف ب – أعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة الخميس، ان حوالى عشرين شاحنة يفترض ان تنقل مساعدات الامم المتحدة الانسانية الى شرق حلب، “عبرت الحدود” التركية وتنتظر في “منطقة عازلة” تقع بين تركيا وسوريا.

وقال يان ايغلاند لوسائل الاعلام، ان “الشاحنات العشرين عبرت الحدود التركية، وهي في منطقة عازلة بين تركيا والحدود السورية” معبراً عن الامل في ان توزع المساعدة الجمعة في الاحياء المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب.