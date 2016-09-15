محمود عباس يضع حجر الاساس لسفارة جديدة لفلسطين في موريتانيا

نواكشوط- أ ف ب- وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حجر الاساس لسفارة جديدة لفلسطين في موريتانيا، كما ذكرت الخميس الوكالة الموريتانية للانباء.

وقالت الوكالة ان عباس والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وضعا الحجر الاساس للمقر الجديد للسفارة الفلسطينية في حي السفارات الجديد في نواكشوط.

وصل عباس مساء الاربعاء إلى موريتانيا حيث كان في اسقباله الرئيس عبد العزيز. وقالت الوكالة انهما اجريا محادثات رسمية “تناولت العلاقات الثنائية والقضايا العربية والدولية” و”سجلا بارتياح تطابق وجهات النظر بشأن القضايا التي تم التطرق إليها”.

ويتولى الرئيس الموريتاني الرئاسة الحالية للجامعة العربية منذ القمة الاخيرة التي عقدتها في نواكشوط في تموز/ يوليو الماضي وحضرها ستة رؤساء فقط بسبب الانقسامات والازمات في الشرق الاوسط.

وبعد ذلك وضع الرئيسان حجر الاساس لمقر السفارة “على مساحة قدرها 22 ألف متر مربع مقدمة كهبة من الدولة الموريتانية”.

منحت فلسطين في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وضع دولة مراقب في الامم المتحدة. لكن دولا اعترفت بها كدولة بينها موريتانيا.

وكانت موريتانيا من الدول العربية القليلة التي اقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لكنها قطعتها بعد عملية “الرصاص المصبوب” في قطاع غزة في 2009.