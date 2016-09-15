ترامب وكلينتون متعادلان في الاستطلاعات والديمقراطيون أقل حماسة

واشنطن- أ ف ب- افاد استطلاع للرأي نشرت نتيجته الخميس أن المرشحين الى الرئاسة الامريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون متعادلان وان الديمقراطيين يفقدون حماستهم للتصويت.

وسيحصل كل من كلينتون وترامب على النتيجة نفسها (42%) بين الناخبين المحتملين في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، كما افاد هذا الاستطلاع الذي أعد لحساب محطة “سي بي اس نيوز″ وصحيفة “نيويورك تايمز″.

ومن بين الناخبين المسجلين، لا تتخطى المرشحة الديمقراطية المرشح الجمهوري الا بنقطتين، 41% مقابل 39%.

وقد تراجعت حماسة انصار كلينتون على ما يبدو، اما حماسة انصار ترامب فما زالت ثابتة، كما اكد الاستطلاع.

وتراجعت نسبة الناخبين الديمقراطيين “المتحمسين كثيرا” 13 نقطة بالمقارنة مع آب/ اغسطس، اما نسبة الديمقراطيين “المتحمسين جدا” فقد تراجعت 9 نقاط.

واوضح الاستطلاع ان “انصار ترامب هم اكثر حماسة” لفكرة الادلاء بأصواتهم من انصار كلينتون. ويؤكد 45% من ناخبي ترامب انهم “متحمسون جدا” لفكرة الادلاء بأصواتهم، في مقابل 36% بين داعمي كلينتون.

وردا على سؤال في برنامج توم جوينر مورنينغ شو حول آخر استطلاعات الرأي، اجابت كلينتون “لقد قلت على الدوام ان نتيجة الانتخابات ستكون متقاربة”.

وقد اجري هذا الاستطلاع على عينة من 1753 أمريكيا، منهم 1433 ناخبا مسجلا، بين 9 و13 ايلول/ سبتمبر، أي جزئيا بعد وعكة كلينتون خلال احتفال تكريم ضحايا اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2011.