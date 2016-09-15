الأمن التونسي يوقف متورطين في تزويد جماعات ارهابية بالمؤن الغذائية

تونس- د ب أ- أفادت وزارة الداخلية التونسية الخميس بإيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه بتواطؤهم مع جماعات ارهابية متحصنة في جبال القصرين.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس إن الموقوفين كانوا يزودون الجماعات المتحصنة بجبل سمامة المحاذي للقصرين بالمؤن الغذائية.

وأوضحت أن أحد الموقوفين، هو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تواطأ بحسب ما توفر من معلومات، مع شريكين آخرين في عملية التزويد قبل أن يتم مداهمتهم في منزل المتهم الرئيسي من قبل وحدات مكافحة الارهاب.

وتتحصن أغلب الجماعات المسلحة في جبال سمامة والسلوم والشعانبي المحيطة بالقصرين غرب تونس وعلى مقربة من الحدود الجزائرية.

وتعمد عناصر من تلك الجماعات من حين لآخر إلى مداهمة القرى القريبة من الجبال للتزود بالمؤن تحت تهديد السلاح.