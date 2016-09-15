منى زكي: مزّقت كل صور الزفاف… ولم أنكر حملي

القاهرة ـ أكدت الفنانة المصرية منى زكي أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد حلمي زفاف جديد بعد ولادة طفلهما الثالث ويكون سبوع في نفس الوقت ولكنه لم يرد عليها.

منى قالت إنها لا تملك في المنزل أي صورة من صور زفافها لأنها مزقتها جميعها، وأشارت إلى أنها استاذنت من حلمي قبل قيامها بذلك ولكنه لم يمانع، وضحكت قائلة “باين كده مكنش عجبه شكلي عشان كده وافق أقطعهم”.

منى زكي قال، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى ان شائعة نفيها لحملها من اسخف ما سمعت، وأضافت “وأنكر حملي ليه دا مش في الحرام يعني”.