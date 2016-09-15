تحرش بأمريكية في دبي بحجة مساعدتها على الاسترخاء

دبي ـ أصدرت محكمة الاستئناف في إمارة دبي الأربعاء حكماً بالسجن 3 سنوات مؤكدة الحكم السابق على سائق ليموزين بتهمة التحرش الجنسي براكبة أمريكية الجنسية كان يقلها من المطار إلى الفندق.

وأثبتت التهم للسائق البنغالي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً في تموز/يوليو من قبل المحكمة الابتدائية في إمارة دبي، التي حكمت بمعاقبته ثم ترحيله من البلاد.

وفي تفاصيل القضية، وفقاً لسجلات الادعاء العام، وقعت الحادثة في 22 آذار/مارس حين أقلّ السائق المجني عليها من مطار دبي الدولي لإيصالها إلى فندق في منطقة نايف. وتم اتهامه بأنه لامسها بغير رغبتها، الأمر الذي نفاه في المحكمة.

وقال رجل أمن متحدثاً للإدعاء العام “قال السائق خلال استجوابه إنه أشار على الراكبة أن تجلس في المقعد الأمامي بحجة أنها ستكون مرتاحة أكثر. واعترف أنه لامس يدها اليسرى عدة مرات بذريعة رغبته بجعلها مسترخية من رحلتها الطويلة.. ثم حاول السائق تدليك فخذيها لكنها رفضت العرض”.

بينما عثر رجال الأمن على صور محفوظة لنساء في هاتف المدعى عليه، مما أكد روايتها بأنه عرض عليها صورة ادعى أنها تعود لصديقته الأمريكية.