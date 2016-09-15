السعودية تقدم شكوى رسمية ضد إيران بسبب تهريب الأسلحة للحوثيين

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام ـ في رسالة من الممثل الدائم للملكة العربية السعودية، عبد الله المعلمي، موجهة إلى رئيس المجلس لهذا الشهر، تقدمت المملكة بشكوى رسمية ضد الممارسات الإيراينة التي تنتهك بنود قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق باليمن والمعتمد تحت الفصل السابع.

وجاء في الرسالة التي وزعت كوثيقة رسمية على أعضاء مجلس الأمن، أن السعودية تتعرض لاعتداءات متواصلة من المليشيات الحوثية وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بما في ذلك “القصف بقذائف صاروخية باليستية سببت وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات ودمارا في البنية التحتية وأضرارا لحقت بالمدارس والمستشفيات”. وقال المعلمي في رسالته إن هذه القذائف والصواريخ من صناعة إيرانية تم تزويدها للانقلابيين في إنتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2216.

وأكدت الرسالة أن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي كما ذكرت بالعديد من حوادث إعتراض شحنات الأسلحة في عرض البحر أكثر من مرة.

وأكدت الرسالة في الختام أن السعودية تحتفظ بحقها في إتخاذ التدابير المناسبة لحماية حدودها وأراضيها ومواطنيها بما يتوافق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.