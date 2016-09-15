الجزائر تفتح تحقيقاً مستعجلاً بسبب إدراج “إسرائيل” فى خريطة جغرافية

الجزائر- د ب أ- قررت وزارة التعليم في الجزائر فتح تحقيق مستعجل حول إدراج كلمة “إسرائيل” بدلاً من “فلسطين” في خريطة بكتاب الجغرافيا للسنة الأولى من التعليم المتوسط.

ونقل تلفزيون” النهار” الخاص في الجزائر اليوم الخميس، عن مصدر رسمي، لم يكشف عن هويته، قوله إن التحقيق سيشمل المشرفين على الطبع بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ولفت المصدر إلى معالجة الخطأ في الأيام المقبلة، لكن من دون أن يشير إلى طريقة تصحيح هذا الخطأ، وهل سيصل الموضوع إلى حد سحب الكتاب من المؤسسات التعليمية.

وكانت وزارة التعليم أطلقت مناهج جديدة ضمن خطة لإصلاح المدرسة الجزائرية، أشرف عليها نحو 200 أستاذ ومختص اشتغلوا على إعداد المواضيع لنحو عامين.

وتواجه وزيرة التعليم، نورية بن غبريت، معارضة شديدة من قبل المحافظين والإسلاميين الذين يتهمونها بمحاولة ” فرنسة المدرسة الجزائرية”.

يشار إلى أن الجزائر لا تقيم أية علاقة مع إسرائيل، وترفض بشدة أي تطبيع معها أياً كان نوعه أو مصدره.