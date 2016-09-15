أمير قطر يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأزمة السورية





الدوحة- الأناضول- التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فقد تناول اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء البريطانية بلندن، “الوضع في سوريا وضرورة رفع الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب السوري وضرورة وقف التهجير القسري الممنهج وأهمية تفعيل الحلول الدولية ووضعها حيّز التنفيذ”.

كما تناول اللقاء “قضية الإرهاب وتداعياتها الخطيرة وتفاقم تهديدها لأمن واستقرار دول العالم قاطبة، وضرورة معالجة أسبابها الجذرية والتصدي لها إقليميا ودولياً”.

وبحث الطرفان أيضاً “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، لاسيما في مجالات التعليم والبحث والتطوير والاقتصاد والاستثمار”، بالإضافة إلى “أهمية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يوطّد العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما”.

وكان أمير قطر وصل اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، لم تعرف مدتها.