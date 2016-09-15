ثلاثة وعشرون قتيلاً في قصف جوي على مدينة تخضع لسيطرة الجهاديين في شرق سوريا





بيروت- أ ف ب- قتل 23 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، الخميس في قصف جوي استهدف مدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ “وكالة فرانس برس″ “قتل 23 مدنياً، بينهم تسعة أطفال، في غارات جوية شنّتها طائرات حربية، لم يعرف ما إذا كانت تابعة للتحالف الدولي أو روسيا على مدينة الميادين” في ريف دير الزور الشرقي، مشيراً إلى أن إحدى الغارات استهدفت مدرسة تأوي نازحين.

وأسفرت الغارات أيضاً عن إصابة نحو 30 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطرة، وفق المرصد.

ويسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على كامل محافظة دير الزور باستثناء المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

ولا تشمل الهدنة السارية في سوريا منذ مساء الاثنين بموجب اتفاق روسي أميركي تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم “القاعدة”) اللذين يسيطران على مناطق واسعة في البلاد، على غرار الاتفاق السابق الذي تم التوصل اليه في شباط/فبراير الماضي واستمر لاسابيع.

وإذا صمد اتفاق وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوع، يفترض أن يؤدي إلى تعاون عسكري غير مسبوق بين موسكو وواشنطن لمواجهة التنظيمين الجهاديين.