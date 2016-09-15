كلينتون: نجاح وقف إطلاق النار في سوريا يتوقف على روسيا





جرينسبورو (نورث كارولاينا)- رويترز- قالت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الخميس إن نجاح وقف إطلاق النار في سوريا، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، يتوقف على ما إذا كانت موسكو ستقرر أن من مصلحتها المضي قدماً في الاتفاق.

وأبلغت كلينتون الصحفيين، بعد أن تحدثت أمام تجمع انتخابي في جرينسبورو في نورث كارولاينا، “نجاح ذلك أو عدمه يرجع في الحقيقة إلى الروس″.

وأضافت قائلة “يتوقف الأمر على ما إذا كان (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين سيقرر أنه حان الوقت لأن يفعل الروس ما بوسعهم كي يصل الصراع إلى نقطة يمكن أن تبدأ عندها مناقشات سياسية.. و(إقامة) منطقة حماية مأمولة للناس الذين يعانون هجوماً لا هوادة فيه من الجو.. والتزام بملاحقة الجماعات الإرهابية التي تمثل تهديدا للجميع″.