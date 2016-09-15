﻿تحت تهديد السلاح

كنت أنتظر «خروجاتي» مع والدتي في سيارتها الشيفروليه ذات البابين الأنيقة فقط لأستمع لديميس روسز وهو يغني «وداعاً يا حبيبتي وداعاً» على تسجيلات «الكارترج» التي لازلت أتذكر اصطفافها في درج السيارة الأمامي.

كانت هناك تسجيلات لفيروز، فرانك سيناترا، ثم روسوس الذي كنت أعتقده الهاً موسيقياً. أتذكر حماسي في غمغمة الكلمات التي كنت أحفظ صوتها وليس نطقها الحقيقي طالبة من والدتي ترجمة المعاني، وإعادة قصها علي المرة تلو الآخرى.

كان ديميس روسوس ذو الصوت الجهوري رمزاً فنياً رائعاً بالنسبة لي، أحببته وأنا بعد في السابعة بشكل شخصي، وعقدت معه علاقة صداقة بدت حقيقية تماماً لطفلة في عمري بعالمها الصغير الذي يمكنه أن يستجلب من كان وأياً يكن اليه.

ثم أتت «أبلة» التربية الإسلامية لتخبرنا أن الكفار يذهبون الى النار، ومن هم الكفار، هم غير المسلمين، كل انسان غير مسلم سيذهب الى النار حتماً ولو الى حين. راعتني الفكرة، مست أعماق قلبي، وحركت أكبر كمية من الخوف يمكن لعقلي أن ينتجها، فبدأت أتخيل كل الناس الذين أعرفهم، شخصياً أو إعلامياً عبر الأفلام المحببة والمسلسلات الجميلة، والذين هم على غير دين الإسلام، هل يمكن لهم فعلاً أن يسكنوا النار؟

طبقت الكارثة على جوانحي حين توصلت بعقلي الصغير الى أن ديميس روسز سينال المصير نفسه، روسز الملاك الذي يودع حبيبته طالباً منها الا تبكي، مؤكداً لها أنها طالما تبقى تذكره فهو دوماً سيكون معها، لن يكون بعيداً أبداً، هذا الرجل المحب الطيب، كيف سيذهب الى النار؟ التعت وتروعت وذهبت راكضة بأحزاني وهمومي ذات السبع سنوات الى والدي:

بابا هل سيذهب ديميس روسز الى النار؟

ـ من قال لك ذلك؟ «أبلة» الدين تقول كل الكفار يذهبون الى النار، وديميس ليس مسلماً، بابا، هل سيذهب الى النار؟

ابتسم لي أبي ابتسامة حنوناً طيبة تخفي خلفها شيئاً من المرارة والشفقة. أخبرني أبي أنني ومن أحبهم في الجنة، وأن الطيبين في الجنة، والا أفكر في النار بعد اليوم مطلقاً. وكان لأبي ما أراد، قررت ألا أفكر في النار، وأن تكون الجنة هي الوجود الوحيد لما بعد الوجود. تمكنت من ذلك بعد جهد جهيد، مستخدمة إرادة حديدية للتغلب على كل الأحلام النارية التي رأيت فيها أناساً يحرقون ويتعذبون. كرهت أبلة الدين وحصتها، ولجأت لأبي بعد كل حصة، أراجعه في كل كلمة تقولها المدرسة بعد أن فقدت كل ثقة بها.

هل هناك تعذيب للأطفال وإيذاء نفسي لهم أكثر من زرع هذه الفكرة في وجدانهم؟ عذاب النار، حرق الجلد، سلخه، ثم تَجددة لاحقاً فقط لتعاد سلسلة التعذيب مرة بعد مرة. عذاب القبر، ضيقه، حشراته، ملائكة الحساب، الوحدة والظلمة والرعب. أي أفكار هذه التي نسقيها للصغار ولم؟ ليؤمنوا؟ ليتجنبوا ما نعتقده أنه معاص وأخطاء؟ أي ايمان هذا الناتج عن رعب يشل النفس وأي تجنب هذا للمعاصي الذي نؤجر عليه بعد أن نفذناه رعباً وعرقاً متفصداً؟ كيف يكون للإنسان المؤمن ارادة حرة، كيف يمكنه أن يختار الخير ويبتعد عن الشر ثم كيف يؤجر على ذلك، وكل دافع له خلف ذلك هو خوف مميت؟

أعتقد أن تعليم مثل هذه التفسيرات المرعبة للأطفال في سن صغيرة لا يقل عن كونه عنفاً ضد هؤلاء الأطفال، هو إيذاء وتشويه وترويع ستستقر جميعها في النفوس الى أمد طويل، تأكل مشاعر الأمان وتعلق الروح على حبال المجهول باستمرار. إن محاولة تخويف الصغار ليستووا على السراط الذي نعتقده مستقيماً سيؤدي الى ربط خطير في العقول الصغيرة بين حب الله والخوف المروع منه، بين احترام وتقديس الدين والنفور من تهديداته وإرعابه، بين رغباتهم وانطلاقتهم الطبيعية والترويع والتهديد الثيولوجيين اللذين يبدوان واقفين بالمرصاد للمشاعر والرغبات وحتى الأسئلة.

فحتى السؤال يمكن أن يوقعك في المحظور ويرمي بك الى مساحة الكفر، الكفر الذي يردك النار، لتتعذب بها للأبد، محروقاً منسلخاً ثم معافى لتبدأ رحلة العذاب من جديد. أي فكرة هذه وأي منطق لتقويم الناس، صغاراً أو كباراً، والزامهم بالتعبد والحب؟ كيف تقسر بشراً على محبة الله من خلال تهديدهم بهذه الصورة المظلمة المرضية؟ كيف تدفع بانسان لعبادة الخالق تحت تهديد الحرق والتعذيب الأبديين؟ هل يترافقان، الخوف والمحبة، التعذيب والرحمة، العدل والأحكام الأبدية؟

سنبقى مجتمعات عنيفة طالما استخدمنا الترويع مع صغارنا كأسلوب تقويم، سنبقى مجتمعات منافقة طالما استخدمنا التهديد لزرع الفضائل، سنبقى مجتمعات مزيفة طالما أقمنا الفهم الديني على الخوف، فلا يمكن لبشر أن يكون صادقاً واضحاً وهو تحت تهديد السلاح. لنعرف حقيقة مدى أخلاقية وتقوى مجتمعاتنا، لا بد أن ينتهي ترويع وتهديد الخطاب الديني، ولا بد أن تقدم الارادة الحرة وحق الإختيار كمقدسات لا يمكن المساس بها. بلا خطاب المحبة، سنبقى دوماً متعبدين تحت تهديد السلاح، وأي تعبد أكثر نفاقاً وأي مجتمع أكثر ضحالة من ذاك؟