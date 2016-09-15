﻿«تويتر» تطلق تطبيق فيديو لتلفزيونات آبل وأمازون

واشنطن ـ رويترز: أطلقت شركة تويتر تطبيق فيديو جديداً لتلفزيونات آبل وأمازون ولجهاز ألعاب الفيديو «إكس بوكس وان» من إنتاج شركة مايكروسوفت مع دفعها لمحتوى الفيديو إلى صدارة اهتماماتها. وارتفعت أسهم تويتر بنحو ثلاثة في المئة عند 18.26 دولار في التعاملات المبكرة.

وقالت الشركة في بيان إن التطبيق سيتاح لمستخدمي تلك الأجهزة بدون الحاجة إلى حساب على تويتر أو اشتراك تلفزيون مدفوع. وسيعرض التطبيق محتوى الفيديو لعدد من شركاء تويتر بما في ذلك دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى جانب فيديوهات قصيرة من خدمات فاين وبيريسكوب التابعة لتويتر.

ويأتي إعلان الشركة قبل أول مباراة من بين عشر مباريات ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين تقام أيام الخميس حصلت تويتر على حقوق بثها في نيسان/أبريل.