﻿قريبا… حانة «للبيض فقط» في ليل الفرنسية

باريس ـ الأناضول: تعتزم مجموعة تابعة لليمين المتطرف في فرنسا افتتاح حانة مخصصة فقط لذوي البشرة البيضاء في مدينة ليل، شمالي البلاد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهي خطوة قوبلت برفض رسمي وشعبي في المدينة.

واختارت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم «جيل الهوية» والمعروفة بعنصريتها ضد المهاجرين والأجانب وخاصة المسلمين، اسم «القلعة» لإطلاقها على الحانة، وهو أمر غير مسبوق في فرنسا وأوروبا أن يتم تخصيص دخول الأماكن على أساس اللون أو الهوية أو الانتماء العرقي أو الديني.

وقال أوريليان فرسال، أحد نشطاء مجموعة «جيل الهوية» بالمدينة في حديثه لصحيفة «صوت الشمال» المحلية إن «اختيار اسم القلعة ليس صدفة، ولكن يحمل معاني كثيرة أهمها هو أن القلعة هي المكان التي نلجأ إليه عندما نكون محاصرين، وهو المكان الذي نستعد من خلاله لإعادة الغزو» في إشارة إلى دعوات عدد من المجموعات العنصرية لطرد المهاجرين من فرنسا وأوروبا بحجة أنهم عن قريب سيصبحون هم أغلبية السكان.

وأضاف أن مشروعهم «يتقدم اليوم لأن الظروف ملائمة، ولأن هناك استفاقة بين الناس، وبشكل خاص بين الشباب، فلم يسبق لنا أن انتدبنا هذا الكم بين الشباب الذي أصبح يدرك معنى الهوية (..) أن تكون فرنسياً هو أن تكون أبيض»، على حد قوله.

في المقابل، يلقى افتتاح هذه الحانة معارضة شديدة من داخل المدينة، وقال مصدر في إدارة الإعلام في بلدية مدينة ليل إن البلدية ستعترض بكل الأساليب القانونية على افتتاح هذه الحانة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه، إلى أن «هذا منافٍ للقانون وللدستور ولروح الجمهورية الفرنسية، وكذلك لروح المدينة وطبيعتها وهي لا تمثلها بأي شكل من الأشكال؛ لأن ليل معروفة بروح التسامح والتعايش السلمي والإيجابي بين مختلف سكانها أيا تكن أصولهم أو معتقداتهم».

وعبر عدد من سكان مدينة ليل كذلك عن رفضهم القاطع لأن يكون هناك محل عنصري في مدينتهم من خلال إطلاق عريضة رافضة جمعت ما لا يقل عن 5300 توقيع منذ إطلاقها الإثنين.

باسيان لوروا، أحد الذين بادروا بإطلاق العريضة ضد الحانة، قال: «لا أكاد أصدق أنه في سنة 2016 مازال هناك أناس يفكرون بهذا الشكل وبهذه العنصرية، هذا مسيء جداً للمدينة ولفرنسا بشكل عام».

وتابع: «كنا نعتقد أن آخر أشكال التمييز العنصري على أساس اللون انتهت مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إذا بنا نراها اليوم في أحيائنا (..) ولكن رغم كل هذا، هناك شيء ايجابي في المدينة وهو عدد الذين تجندوا لمقاومة هذه الحانة العنصرية».