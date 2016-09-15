﻿يجب التخلص من آخر سيارة تعمل بالبنزين… خلال 20 عاماً

أوسلو ـ رويترز: قالت دراسة الخميس إن وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر الأهداف صرامة من بين تلك التي وضعها قادة العالم العام الماضي للحد من الاحتباس الحراري يتطلب التخلص من آخر سيارة تعمل بالبنزين بحلول عام 2035.

وذكرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة (كلايميت أكشن تراكر) بدعم من ثلاث جماعات بحثية أوروبية أن هناك حاجة للتحول جذريا نحو استخدام السيارات الكهربائية النظيفة بيئياً وكفاءة الوقود بما أن وسائل المواصلات مسؤولة عن انبعاث نحو 14 بالمئة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي ديسمبر/ كانون الأول حدد قادة العالم خلال قمة في باريس هدفاً وهو وضع حد لارتفاع درجات الحرارة بما لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية فيما «تتواصل الجهود» لدفعها لأقل من 1.5 درجة مئوية وهو هدف تحقيقه أصعب بكثير.

وقالت الدراسة «ما تم احتسابه يوضح أن آخر سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل يجب التخلص منها بحلول 2035 تقريباً» لجعل أسطول السيارات متوافقاً مع هدف بقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. وتفترض الدراسة أن آخر مركبة تعمل بالوقود الأحفوري ستبقى على الطرقات حتى عام 2050.